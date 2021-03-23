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"Умные светофоры" планируется установить на нескольких перекрестках Петрозаводска

Новости. Общество
11:14, 24 Марта 2021
фото: Ситилинк
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В Петрозаводске увеличится количество перекрестков, оборудованных "умными светофорами", которые автоматически переключают сигналы в зависимости от количества автотранспорта и пешеходов.

Об этом сообщил на пресс-конференции управляющий Карельским отделением Сбербанка Константин Бугрим. По его словам, Сбербанк участвует в программе установки таких светофоров.

Бугрим оценил работу первого "умного светофора", заработавшего на пересечении улиц Красноармейская и Гоголя (на фото).

"Я лично опрашивал наших клиентов. Это, наверное, был один из самых проблемных перекрестков в центре города, и на сегодняшний день наши клиенты, наши партнеры говорят о том, что заметна разница", - сказал управляющий.

Подробнее о планах установки таких светофоров, читайте в интернет-газете "вести Карелии".

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Комментарии

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Игорь
2021-03-24 13:16:03
Пробки в часы пик аж на 2 квартала... И это "умные" светофоры? Пфф ....
кир
2021-03-24 12:17:11
Для глупых людей должны быть светофоры, вызывающие болевые ощущения у нарушителей.
David .
2021-03-24 12:53:58
кир, даже боюсь представить чтобы с тобой было :)
Ниндзя
2021-03-24 11:31:57
Умные светофоры при глупых,порой, водителях.... ничего не изменится...
David .
2021-03-24 11:30:51
В этой стране кто угодно, занимается чем угодно. Лучше б бар со стриптизом в отделении открыл. :)
Беня
2021-03-24 11:29:47
Не знаю, лично я особой разницы не заметил. Если час пик, то пробка будет, хоть раком. хоть боком. А если поздно вечером. то и без умноты светофорской едешь, потому шо никого нет. :)
А вот если бы они запилили технологию зеленой волны, это может было бы интересно. :)
театральный критик
2021-03-24 11:26:11
Со светлыми лицами больше не визжат про умное голосование. Ихний главарь в тюрьме. Но в подъездах гадят с удовольствием.
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