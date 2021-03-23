"Умные светофоры" планируется установить на нескольких перекрестках Петрозаводска

В Петрозаводске увеличится количество перекрестков, оборудованных "умными светофорами", которые автоматически переключают сигналы в зависимости от количества автотранспорта и пешеходов.

Об этом сообщил на пресс-конференции управляющий Карельским отделением Сбербанка Константин Бугрим. По его словам, Сбербанк участвует в программе установки таких светофоров.

Бугрим оценил работу первого "умного светофора", заработавшего на пересечении улиц Красноармейская и Гоголя (на фото). "Я лично опрашивал наших клиентов. Это, наверное, был один из самых проблемных перекрестков в центре города, и на сегодняшний день наши клиенты, наши партнеры говорят о том, что заметна разница", - сказал управляющий. Подробнее о планах установки таких светофоров, читайте в интернет-газете "вести Карелии".