Уникальный памятник финской архитектуры в Карелии оказался вдали от туристических потоков

Старинная церковь в поселке Леппяниеми пережила две войны и простояла без реставрации более ста лет.

«Я не ожидал увидеть такое в Карелии», – признался «Столице на Онего» известный исследователь деревянной архитектуры, профессор Берлинского университета Йенс Киклер после знакомства со старинной финской церковью в поселке Леппяниеми, которая считается в республике объектом культурного наследия регионального значения. По словам профессора, такие деревянные храмы более характерны для Западной Европы, но особенно удивило немецкого ученого довольно неплохое состояние памятника, пережившего две войны и не знавшего реставрации.

Ученый из Германии побывал в небольшом поселке Суоярвского района вместе с карельским реставратором Виталием Скопиным, который является членом секции деревянного зодчества и музеев деревянной архитектуры Научно-методического совета при Минкультуры России, и руководителем республиканского управления по охране объектов культурного наследия Юлией Алиповой. Заметим, что здание лютеранской церкви и расположенный рядом с ним дом священника попали в число таких объектов недавно – в 2007 году, и многим в Карелии эти деревянные памятники финской архитектуры конца XIX столетия совсем неизвестны, поскольку поселок Леппяниеми находится вдали от основных туристических потоков республики.

Читайте подробнее в статье «Высший пилотаж финской архитектуры».