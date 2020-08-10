Универсальная спортплощадка в поселке Карелии оказалась пригодной только для пляжного футбола (ФОТО)

Жители поселка Элисенваара Лахденпохского района разочарованы качеством долгожданной спортивной площадки.

"Много шума и торжественных речей было сказано о строительстве в этом году спортивной площадки в Элисенваарском сельском поселении. Достижение века - в поселке построили площадку! Но тут же пришли в комментарии от жителей, которые задали неудобные вопросы", - пишут в паблике "ЛахденпохьЯ – Навсегда!"

Так, люди не понимают, как на площадке, оборудованной кольцами, играть в баскетбол, если покрытие здесь – песок. Проблемы возникают и с игрой в футбол. Как играть футболистам, если за воротами нет сеток. Первый же мяч, улетевший чуть выше ворот, заставит его искать в приплощадочных кустах и лесном массиве. Отсутсвует на площадке и разметка.

"Согласно утвержденной смете, площадка называется "универсальной", но кроме пляжного футбола-волейбола ни во что на ней не поиграешь - не даст песок в виде покрытия", - пишут в паблике. - Стоимость такой площадки в результате торгов составила 610 тысяч 238 рублей, из них НДС более 100 тысяч рублей. Экономия 9 тысяч 293 рубля от начальной цены. На эти деньги можно хотя бы сетку за воротами прикрутить, чтобы мячик не улетал далеко".

Ранее сообщалось, что разбитую спортивную площадку на Ключевой в Петрозаводске планируют восстановить за счет программы местных инициатив.