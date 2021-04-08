Универсальная «Весенняя ярмарка» пройдет в Петрозаводске

В мае у торгово-развлекательного комплекса «Лотос Плаза» пройдет «Весенняя ярмарка».

«Весенняя ярмарка», организатором которой выступает индивидуальный предприниматель А.Ткачев, состоится в Петрозаводске у торгово-развлекательного комплекса «Лотос Плаза» на проспекте Лесной, 47.



Ярмарка пройдет с 11 по 22 мая.



Режим работы ярмарки: с 9.00 до 20.00.



Планируется, что в «Весенней ярмарке» примут участие 200 человек.



Для участия в ярмарке приглашаются местные производители и предприниматели.



Кон.тел.+79210333392