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Универсальная «Весенняя ярмарка» пройдет в Петрозаводске

Новости. Экономика
16:05, 09 Апреля 2021
фото: © ИП А.Ткачев
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В мае у торгово-развлекательного комплекса «Лотос Плаза» пройдет «Весенняя ярмарка».

«Весенняя ярмарка», организатором которой выступает индивидуальный предприниматель А.Ткачев, состоится в Петрозаводске у торгово-развлекательного комплекса «Лотос Плаза» на проспекте Лесной, 47.

Ярмарка пройдет с 11 по 22 мая.

Режим работы ярмарки: с 9.00 до 20.00.

Планируется, что в «Весенней ярмарке» примут участие 200 человек.

Для участия в ярмарке приглашаются местные производители и предприниматели. 

Кон.тел.+79210333392


© pixabay.com

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