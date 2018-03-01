"Унижение настоящей культуры": в Саратове подростков оградили от Бузовой

Звезду не пустили выступать на сцене Театра оперы и балета, сообщает Cosmopolitan.

После развода с футболистом Дмитрием Тарасовым звезда "Дома-2" Ольга Бузова начала карьеру певицы. За последние полтора года она выпустила альбом "Под звуки поцелуев", записала несколько синглов и презентовала клипы, в том числе с "самым красивым преступником" Джереми Миксом.

Сейчас Ольга гастролирует по России, каждый день выступая в новом городе. Однако недавно стало известно, что концерт в Саратове, который был запланирован на 5 апреля, отменен местными властями. Член Общественной палаты региона Михаил Волков заявил, что Бузова не сможет выступать в Театре оперы и балета, так как жители города были против ее выступления.

"Много было негативных отзывов о концерте Ольги Бузовой, и они были услышаны. Это говорит о том, что гражданское общество развивается. Массовая культура не должна идти в массы через унижение настоящей культуры. Есть места, где Бузова может растить свое эго и умножать фолловеров. Все ДК на окраинах будут рады. Большинство чиновников согласилось с этой позицией. Всем спасибо за активность", - написал Волков в Facebook, но позже удалил запись.

Также Волков отметил, что выступать в Саратове Ольге никто не запрещал, но на сцене театра ей не место: "Она лидер российского Инстаграма и тем самым формирует целое поколение подростков. А подростки не всегда умеют выбирать и следуют за массовостью. И нормально, что часть подростков будет ограждена от нее".

Организаторы шоу и представители театра обещают вернуть поклонникам Ольги деньги за приобретенные билеты. Бузова и ее менеджеры пока никак не прокомментировали эту ситуацию.