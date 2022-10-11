Упаковщика из Карелии задержали в Петербурге спустя год после приставаний к школьнице

Мужчину подозревают в развратных действиях в отношении 13-летней жительницы Приморского района Северной столицы, пишет «Фонтанка».

В полицию Санкт-Петербурга 6 октября пришел 54-летний мужчина, который рассказал, что в августе 2021 года неизвестные совершили в отношении его 13-летней дочери развратные действия. Об этом пишет «Фонтанка».



Житель Приморского района заставил дочь под протокол вспомнить о неприятности, случившейся с ней на каникулах.



После проверки информации 10 октября было возбуждено уголовное дело. Вечером того же дня в общежитии на Главной улице был задержан 24-летний мужчина, который работает упаковщиком после переезда из Карелии.