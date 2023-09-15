Появились подробности ДТП с искореженным троллейбусом в Петрозаводске

Во встречной дорожной аварии пострадала девятиклассница, пассажирку троллейбуса госпитализировали.
В Госавтоинспекции карельской столицы рассказали подробности нашумевшего ДТП с участием троллейбуса.
По предварительным данным дорожной полиции, 17 сентября, в 20.07, в районе дома № 2, строение №1 по улице Онежской флотилии 39-летний водитель Chevrolet Lacetti неправильно выбрал скорость и выехал на встречную полосу.
Легковушка врезалась в троллейбус. В результате ДТП пострадала пассажирка электротранспорта, ученица девятого класса.
Девочку госпитализировали. Водитель Chevrolet с места происшествия скрылся, позже его нашли сотрудники ГИБДД. Мужчина самостоятельно пришел в больницу, где ему назначили амбулаторное лечение.
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