Появились подробности ДТП с искореженным троллейбусом в Петрозаводске

Во встречной дорожной аварии пострадала девятиклассница, пассажирку троллейбуса госпитализировали.

В Госавтоинспекции карельской столицы рассказали подробности нашумевшего ДТП с участием троллейбуса.



По предварительным данным дорожной полиции, 17 сентября, в 20.07, в районе дома № 2, строение №1 по улице Онежской флотилии 39-летний водитель Chevrolet Lacetti неправильно выбрал скорость и выехал на встречную полосу.



Легковушка врезалась в троллейбус. В результате ДТП пострадала пассажирка электротранспорта, ученица девятого класса.



Девочку госпитализировали. Водитель Chevrolet с места происшествия скрылся, позже его нашли сотрудники ГИБДД. Мужчина самостоятельно пришел в больницу, где ему назначили амбулаторное лечение.