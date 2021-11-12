Упавшая возле магазина в райцентре Карелии пенсионерка отсудила 300 тысяч рублей

Прокуратура встала на защиту пожилой жительницы Медвежьегорска, получившей травмы в результате падения у торгового центра.

Как сообщили в прокуратуре Карелии, сотрудники надзорного ведомства провели проверку по обращению пенсионерки из Медвежьегорска. Пожилая женщина упала возле местного торгового центра, получив серьезные травмы. Как выяснилось, территория, прилегающая к торговому центру, не была обработана противогололедными составами. Это и явилось причиной падения.

Прокурор района обратился в суд с иском о взыскании с собственника торгового центра компенсации морального вреда.

Суд, рассмотрев гражданское дело, постановил выплатить в пользу женщины штраф в сумме 300 тысяч рублей.

Решение суда не вступило в законную силу.