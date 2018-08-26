Упавший в студии Андрей Малахов "взорвал" Сеть

Российский телеведущий Андрей Малахов присоединился к гуляющему по Сети флешмобу "падающие звезды".

Как пишет "РГ", Андрей Малахов опубликовал в своем Instagram снимок, где он якобы упал с лестницы. Таким образом 46-летний шоумен присоединился флешмобу #fallingstars2018 ("падающие звезды"), оставив под фото комменарий: "Ой, я сделал это снова".

Смысл флешмоба в том, чтобы запечатлеть упавшую или оступившуюся знаменитость.

Отстрелявшись, Малахов передал эстафету Тине Канделаки, Ксении Собчак, Елене Север, блогеру Роме Желудю и дочери Киркорова Алле-Виктории.

Флешмоб #fallingstars2018 запустил в июле этого года DJ Smash, выложив снимок, где он запечатлен упавшим с трапа самолета, напомнили в "РГ".