"Уполномоченная по правам семьи" требует от уроженки Карелии Оксаны Пушкиной миллион рублей за пост в телеграме

Главный борец с сериалом "Чики" Ольга Баранец, оскорбленная словами депутата Госдумы Пушкиной, подала на нее в суд.

Как сообщает канал Mash, в июле 2020 года Оксана Пушкина, высказываясь о деятельности правозащитницы Ольги Баранец, обвинила ее в том, что та «образования профильного не имеет, двигает странные идеи типа физического наказания детей или отказа от вакцинации, реальным членом института уполномоченных по правам человека не является", и назвала ее самозванкой.

Баранец приходила в себя больше полугода, а потом пошла в Тверской суд и через него потребовала от Оксаны Пушкиной удалить пост, написать опровержение и выплатить ей миллион рублей за моральный вред.