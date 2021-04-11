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"Уполномоченная по правам семьи" требует от уроженки Карелии Оксаны Пушкиной миллион рублей за пост в телеграме

Новости. Общество
07:15, 12 Апреля 2021
фото: источник - канал Mash
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Главный борец с сериалом "Чики" Ольга Баранец, оскорбленная словами депутата Госдумы Пушкиной, подала на нее в суд.

Как сообщает канал Mash, в июле 2020 года Оксана Пушкина, высказываясь о деятельности правозащитницы Ольги Баранец, обвинила ее в том, что та «образования профильного не имеет, двигает странные идеи типа физического наказания детей или отказа от вакцинации, реальным членом института уполномоченных по правам человека не является", и назвала ее самозванкой.

Баранец приходила в себя больше полугода, а потом пошла в Тверской суд и через него потребовала от Оксаны Пушкиной удалить пост, написать опровержение и выплатить ей миллион рублей за моральный вред.

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Комментарии

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Leopol'd
2021-04-12 11:05:25
Их бы всех в заповедник. Пусть бы друг-друга клевали, россиянам реалити-шоу. Лишь бы не лезли рулить населением.
Рядовой
2021-04-12 10:28:36
Обе бесполезны для общества,но у одной :выборы ,второй засветиться надо....
Кто вспомнит : что они хорошего сделали для людей!? У нас, например!? А Пушкина ,вроде, ещё и депутат ,не помню где только....
нетюлень
2021-04-12 10:14:18
По внешности Баранец видно человека, постоянно, грубо и умело обижаемого - глубокие "скорбные складки" в уголках рта. В комментах отметились аналогичные неудачницы обоего пола, а также работница привокзального сервиса.
БДСМ в России не считается извращением, наоборот - одной из примет "уникального цивилизационного кода". Причём в этом согласны и штатные русофобы, и платные патриоты. Мазохистки и садюги пропагандируют садомазо среди своих детей и других малолетних. Баранец не хочет лишаться любимого увлечения...
ромео
2021-04-12 09:35:30
Пушкина ярый сторонник Ювенальной юстиции и работает против интересов российских граждан
наташка
2021-04-12 09:30:44
Штрафы полезны для людишек, дабы в узде их держать
карел
2021-04-12 08:55:40
Молодей Баранец , так её ..........
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