Уполномоченный по правам ребенка пообещал не допустить закрытия детского сада в райцентре Карелии

Уполномоченный по правам ребенка в Карелии Геннадий Сараев побывал в Суоярви, чтобы разобраться в ситуации с возможным закрытием корпуса детского сада.

Как пишет "МК в Карелии", детский омбудсмен встретился с представителями родительской общественности и местными активистами, изучил документы.

Специальная межведомственная комиссия, которая занимается вопросом закрытия здания корпуса детского сада на улице Гагарина проигнорировала предостережение Роспотребнадзора от 25 марта, где говорится о том, что при переводе детей в другие корпуса будут нарушаться нормативы по площади группы и спальни, которые должны составлять 2 квадратных метра на ребенка.

По мнению Геннадия Сараева, нет и жесткого экономического обоснования для закрытия детсада.