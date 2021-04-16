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Уполномоченный по правам ребенка пообещал не допустить закрытия детского сада в райцентре Карелии

Новости. Общество
10:35, 17 Апреля 2021
фото: Ксения Сорокина/ МК в Карелии
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Уполномоченный по правам ребенка в Карелии Геннадий Сараев побывал в Суоярви, чтобы разобраться в ситуации с возможным закрытием корпуса детского сада.

Как пишет "МК в Карелии", детский омбудсмен встретился с представителями родительской общественности и местными активистами, изучил документы.

Специальная межведомственная комиссия, которая занимается вопросом закрытия здания корпуса детского сада на улице Гагарина проигнорировала предостережение Роспотребнадзора от 25 марта, где говорится о том, что при переводе детей в другие корпуса будут нарушаться нормативы по площади группы и спальни, которые должны составлять 2 квадратных метра на ребенка. 

По мнению Геннадия Сараева, нет и жесткого экономического обоснования для закрытия детсада.

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