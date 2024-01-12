Уполномоченный по правам ребенка в Карелии обзавелся помощником

Жительница республики стала общественным помощником Уполномоченного по правам ребёнка в Карелии Геннадия Сараева.

Удостоверение общественного помощника Уполномоченного по правам ребёнка в Карелии вручено Светлане Ложкиной, сообщил Геннадий Сараев в личном профиле в социальной сети «ВКонтакте».



Светлана Ложкина является членом Ассоциации приёмных родителей Карелии. В должности общественного помощника Светлана, как один из самых опытных приёмных родителей в республике, незаменима как эксперт по вопросам приёмного родительства, рассказал Уполномоченный по правам ребёнка в Карелии.