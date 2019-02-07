Управление по сбыту тепловой энергии ТГК-1 в Карелии подвело итоги акции по списанию пени

Управление по сбыту тепловой энергии ПАО "ТГК-1" в Карелии подвело итоги акции по списанию пени при единовременной оплате суммы долга за горячую воду и отопление, произведенной с 1 по 31 декабря 2018 года.

Свою выгоду потребители увидят в квитанции за январь 2019 года, которую получат в феврале. В графе "Пени" будет стоять ноль. Общая сумма погашенной задолженности составила 26 млн рублей. По итогам акции компания списала абонентам 2 млн рублей пеней, начисленных за несвоевременную оплату поставленных коммунальных ресурсов.

— Впервые с начала работы в качестве Единой теплоснабжающей организации была проведена акция по прощению пеней. Мы приветствуем то, что жители осознали важность своевременной оплаты и погашения уже накопившейся задолженности. В акции приняли участие три тысячи абонентов, — отмечает начальник Управления по сбыту тепловой энергии филиала "Карельский" ПАО "ТГК-1" Анна Ригина.

Узнать о существующей задолженности исполнителей коммунальных услуг перед "ТГК-1" можно в разделе сайта - Рейтинг потребителей. Информация обновляется каждый месяц.