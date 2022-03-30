Управление по туризму разъяснило условия аренды горы «Сампо» для частного бизнеса

Арендатор горы «Сампо» в Карелии намерен в 2022 году начать восстановление разрушенных мостков и лестниц для приема туристов.

Об этом сообщила сегодня в парламенте республики начальник регионального Управления по туризму Анна Борчикова.

По ее словам, территория горы сдана в аренду с условием, что доступ на этот объект будет бесплатным для всех желающих. Зарабатывать арендатор собирается за счет дополнительных услуг.

Старые разрушенные мостки и лестницы уже демонтированы, и вместо них построят новые, добавила Борчикова.