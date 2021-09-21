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Управление труда и занятости объяснило причины двукратного снижения безработицы в Карелии

Новости. Общество
12:07, 29 Сентября 2021
фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов

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Численность официально зарегистрированных безработных в Карелии с начала года сократилась более чем в 2 раза, что объясняется «нормализацией ситуации в экономике».

Об этом сообщили в Управлении труда и занятости республики.

По состоянию на 1 сентября 2021 года на учёте в службах занятости состояло 6,5 тыс. безработных, и это на 6,8 тысяч меньше, чем в начале года.

«Тенденция снижения уровня безработицы в регионе сохраняется и в октябре. Этому способствуют нормализация ситуации в экономике, принятие и реализация пакета антикризисных мер российским и региональным правительствами, а также слаженная работа органов службы занятости», — пояснили в Управлении.

Работодатели в Карелии предлагают через службы занятости предлагают 8045 вакансий.

Свободные рабочие места есть на АО «Сегежский ЦБК»  — 120 человек, ООО «АЕК» — 113 человек, Филиал АО «АЭМ-технологии» «Петрозаводскмаш» в г. Петрозаводск — 79 человек, АО «Кондопожский ЦБК» — 73 человека, АО «ПСК» — 63 человека, ООО «ЛДК Сегежский» — 57 человек, АО «Карельский окатыш» — 53 человека, ООО «Карельская фанера» — 48 человек, ООО «Соломенский лесозавод» — 44 человека, ООО «Петрозаводский машиностроительный завод «АВАНГАРД» — 52 человека, АО «Онежский судостроительно-судоремонтный завод» — 31 человек ООО «РК-Гранд» — 27 человек.

Полный перечень востребованных специалистов размещен на сайте: https://mintrud.karelia.ru/vacancy.

 

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