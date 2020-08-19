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Управление труда и занятости оценило влияние эпидемии на число вакансий в Карелии

Новости. Общество
15:25, 20 Августа 2020
фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Негативные последствия пандемии коронавируса для экономики Карелии не привели к сокращению рабочих мест, но рынок труда изменился.

Об этом на брифинге в правительстве республики сообщила руководитель Управления труда и занятости Елена Фролова.

"У нас существует определенный спрос на рабочие и руки, и объемы этого спроса в связи с пандемией не снизились. На текущую дату у нас открыто для соискателей… 5411 вакансий и надо сказать, что спрос немного трансформировался в связи с введением ограничительных мер, с необходимостью какие-то работы переводить в дистанционный режим", - рассказала Фролова.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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