Управление труда и занятости оценило влияние эпидемии на число вакансий в Карелии

Негативные последствия пандемии коронавируса для экономики Карелии не привели к сокращению рабочих мест, но рынок труда изменился.

Об этом на брифинге в правительстве республики сообщила руководитель Управления труда и занятости Елена Фролова.

"У нас существует определенный спрос на рабочие и руки, и объемы этого спроса в связи с пандемией не снизились. На текущую дату у нас открыто для соискателей… 5411 вакансий и надо сказать, что спрос немного трансформировался в связи с введением ограничительных мер, с необходимостью какие-то работы переводить в дистанционный режим", - рассказала Фролова.

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