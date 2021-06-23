Управление труда Карелии оценило жизнеспособность бизнеса, созданного безработными

Более 70% бывших безработных, создавших бизнес при помощи Управления труда и занятости Карелии, смогли сохранить свое дело после прекращения господдержки.

Об этом говорят данные Управления об эффективности программы поддержки предпринимательской инициативы безработных.

С 2009 года, когда заработала эта программа, собственное дело при поддержке органов службы занятости открыли более 5,6 тыс. жителей Карелии.

«Более 70% продолжают свою деятельность, создают дополнительные рабочие места», — сообщили в Управлении.

В этом году службы занятости помогут открыть бизнес 300 безработным. Они получат безвозмездную финансовую помощь в размере от 200 тыс. до 250 тыс. рублей в зависимости от выбранного вида экономической деятельности и категории получателя.

Что у них в бизнес-планах, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».