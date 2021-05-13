Управление труда Карелии разъяснило условия компенсаций предприятиям за трудоустройство безработных

Управление труда и занятости Карелии подготовило разъяснения об условиях программы выплаты компенсаций работодателям за трудоустройство безработных.

Порядок компенсаций регламентируется постановлением правительства Российской Федерации от 13 марта 2021 года № 362 «О государственной поддержке в 2021 году юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при трудоустройстве безработных граждан».

Размер субсидии на одно рабочее место может составить более 50 тыс. рублей. Это МРОТ, увеличенный на сумму страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и районный коэффициент. Выплаты осуществляются в три этапа. Первую субсидию в размере МРОТ работодатель получит после первого месяца оформления трудовых отношений, второй МРОТ — через три месяца, третий МРОТ — еще через три. Средства, которые дает государство, можно направить на организацию рабочего места, компенсацию затрат на наставничество или другие нужды организации.

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