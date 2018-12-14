Управление земельными ресурсами Карелии ищет юриста

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В Управлении земельными ресурсами, подведомственном Министерству имущественных и земельных отношений Карелии, открыта вакансия юриста.
В Управлении земельными ресурсами открыта вакансия на должность юрисконсульта.
Квалификационные требования: высшее юридическое образование, уверенное знание гражданского и земельного законодательства, опыт работы не менее 2 лет, представительство в арбитражных судах и судах общей юрисдикции.
Заработная плата 25 тысяч рублей.
Адрес для направления резюме: office@uzr-rk.ru.
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