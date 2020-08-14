Управлению капстроительства предъявили претензии в срыве подготовки реконструкции Нацмузея РК

Управление Федеральной антимонопольной службы по Карелии считает виновным в срыве подготовки проекта реконструкции Национального музея региональное Управление капитального строительства.

Это следует из решения УФАС по вопросу, связанному с конфликтом между УКС и подрядной организацией "Гласстрой", которая занималась проектированием реконструкции музея.

В 2019 году с этой компанией был заключен контракт на подготовку проекта реконструкции Национального музея Карелии. Подрядчик выполнил только первый этап работ, а с остальными этапами возникла задержка. По этой причине в начале 2020 года УКС в одностороннем порядке расторгло контракт с "Гласстроем" и подало заявление в УФАС с предложением включить фирму в реестр недобросовестных поставщиков.

Однако, комиссия УФАС встала на сторону подрядчика, а в действиях УКС усмотрела нарушения закона о защите конкуренции.

О причинах такого решения читайте в интернет-газете "Вести Карелии".