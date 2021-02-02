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Управляющая организация "ОнегоСтройСервис" вывезла более 100 самосвалов снега за январь с придомовых территорий многоквартирных домов

Новости. Общество
09:00, 03 Февраля 2021
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Подробнее об этом рассказали в самой компании.

В этом году зима радует жителей Карелии своей красотой. Зимняя природа и морозы воодушевили многих на фото- и видеосъемку. А для работников сферы жилищно-коммунального хозяйства работы существенно прибавилось. Повышенное внимание зимой уделяется работе дворников. 

Но им не справиться в период снегопадов с таким количеством снега. В старом жилищном фонде тротуары есть далеко не везде, а вот в новостройках их ширина порой достигает 9-10 метров. Уже с 5 января начались работы по уборке снежных масс с привлечением спецтехники с придомовых территорий 77 новостроек, которые обслуживает управляющая организация "ОнегоСтройСервис". За январь вывезено более 100 самосвалов или более 2000 кубических метров снега. Работы выполнялись в жилых комплексах "Sky Tower" "Иволга", "Свиристель", "Курс на Варкауса", "Симфония" "Каскад", "Панорама", "Изумрудный", "Олимп",  а также в других домах. 

"Мы всегда сообщаем об механизированной уборке заблаговременно и размещаем на входных дверях подъездов соотвествующие объявления", – говорит заместитель генерального директору по техническим вопросам Дмитрий Валерьевич Савин. 

По словам заместителя гендиретора, важно, чтобы жители убрали автомобили с парковочных мест. От этого зависит возможность проезда спецтехники на территорию дома. Где это возможно, работы продолжаются до позднего вечера. Четыре мастера по благоустройству составляют график выполнения работ на несколько дней и контролируют работу спецтехники, чтобы не повредить зеленые насаждения и поребрики.

"Фотоотчеты об уборке мы размещаем в своей группе ВКонтакте. Кстати, это одни самых читаемых новостей и мы надеемся, что все больше и больше собственников будут вступать в данное сообщество", - отметил Дмитрий Савин.

Кроме того, большое внимание в уомпании уделяется разъяснительной работе. Уборка многих проездов, которые не относятся к придомовым территориям, является обязанностью администрации Петрозаводского городского округа.

"Мы напоминаем жителям, что о некачественной уборке таких проездов можно сообщить по номеру телефона 051, - сказал Дмитрий Савин. - Такие проезды есть практически в каждом жилом комплексе.

В свою очередь хотелось бы благодарить тех жителей, которые своевременно убирают свои автомобили и помогают нам оказывать качественные жилищно-коммунальные услуги. Для нас это очень важно".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
David
2021-02-03 09:23:12
Ну прям героические усилия! Че может за бесплатно вывезли?? Сколько эта заказуха стоила?
Гость
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