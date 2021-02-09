Управляющие компании отказались убирать от снега более 160 дворов в Петрозаводске

"Служба заказчика" выявила массовые нарушения, допущенные организациями, обязанными убирать петрозаводские дворы от снега.

В январе специалисты МКУ "Служба заказчика" провели проверку 876 территорий многоквартирных домов (38 управляющих организаций, 10 ТСЖ, ЖСК). В итоге были выявлены нарушения в части уборки снега – по 162 дворовым территориям, в части посыпки наледи – по 69 дворовым территориям.

Организация направила уведомления о необходимости принятия мер в управляющие организации, а также в Госкомитет по строительному, жилищному и дорожному надзору.

Власти Петрозаводска заявили, что у них нет рычагов воздействия на управляющие организации.

"Полномочия органов местного самоуправления по применению мер административного воздействия к управляющим организациям отсутствуют. Вопросы государственного жилищного надзора, лицензионного контроля в сфере управления многоквартирными домами отнесены к компетенции Государственного комитета Республики Карелия по строительному, жилищному и дорожному надзору. Администрация города обратилась в ведомство с просьбой усилить меры по осуществлению проверок управляющих организаций в части содержания дворовых территорий многоквартирных домов", - говорится в сообщении пресс-центра мэрии.

Ранее сообщалось, что военный мемориал в районе Петрозаводска утонул под завалами снега.