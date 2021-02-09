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Управляющие компании отказались убирать от снега более 160 дворов в Петрозаводске

Новости. Общество
09:25, 10 Февраля 2021
фото: © "Столица на Онего"
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"Служба заказчика" выявила массовые нарушения, допущенные организациями, обязанными убирать петрозаводские дворы от снега.

В январе специалисты МКУ "Служба заказчика" провели проверку 876 территорий многоквартирных домов (38 управляющих организаций, 10 ТСЖ, ЖСК). В итоге были выявлены нарушения в части уборки снега – по 162 дворовым территориям, в части посыпки наледи – по 69 дворовым территориям.

Организация направила уведомления о необходимости принятия мер в управляющие организации, а также в Госкомитет по строительному, жилищному и дорожному надзору.

Власти Петрозаводска заявили, что у них нет рычагов воздействия на управляющие организации.

"Полномочия органов местного самоуправления по применению мер административного воздействия к управляющим организациям отсутствуют. Вопросы государственного жилищного надзора, лицензионного контроля в сфере управления многоквартирными домами отнесены к компетенции Государственного комитета Республики Карелия по строительному, жилищному и дорожному надзору. Администрация города обратилась в ведомство с просьбой усилить меры по осуществлению проверок управляющих организаций в части содержания дворовых территорий многоквартирных домов", - говорится в сообщении пресс-центра мэрии.

Ранее сообщалось, что военный мемориал в районе Петрозаводска утонул под завалами снега.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Горожанин
2021-02-10 10:31:37
Управляющие организации - коммерческие предприятия. Есть договор с жильцами на уборку снега, деньги платят - будут убирать, иначе - в суд. "Потребовать от ЖЭУ" - это было в СССР, сейчас без договора и оплаты никто ни от кого потребовать ничего не может.
drug
2021-02-10 10:19:03
Не понял - почему Петрозаводские чиновники не могут наказать ЖЭУ ?
Зачем тогда чиновники нужны.
кир с головой
2021-02-10 10:15:18
Насоздавали разных бесполезных проверяющих, типа "Служба заказчика", сидят , штаны протирают, и никто ни за что не отвечает!?! Вспомнился Райкин: " Кто костюм шил? Мы".....нЕкому даже уборку города организовать, а аппарат "управления" раз в 10 больше ,чем в Финляндии, Норвеги или Швеции, где головой думают просто,а не только шапку носят на ней....
театральный критик
2021-02-10 10:39:37
кир с головой, регистрироваться под чужим ником с присадкой - это уровень пятиклассника из тиктока. Не позорься. Этот метод здесь уже давно и не приветствуется даже занозой и леопольдиком.
кир
2021-02-10 10:28:04
кир с головой, ты никогда не был даже бригадиром небольшой бригады, мастером или начальником. Сержантом или командиром взвода тоже не был. Поэтому истеришь, не понимая проблемы. Просто либераст. Даже ник оригинальный не можешь придумать. В голове опилки. Кот сердито зашипел.
карел
2021-02-10 10:00:50
Ни организовать . ни потребовать . Болото . а не власть .
кир
2021-02-10 09:51:28
По спине мужика давно кнут не ходил. Всё сопли либеральные размазываете.
Света
2021-02-10 09:41:44
Зачем нужна такая власть,которая элементарное не может организовать,зато за "капремонт" ,который вряд ли будет сделан нормально,уже плату повысили, и не стыдно?
карел
2021-02-10 10:05:40
Света, что делать с властью ??? Предложения то какие ?
врунофф
2021-02-10 09:30:43
Чем меньше кастрюль во дворах, тем лучше.
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