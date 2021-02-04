Военный мемориал в районе Петрозаводска утонул под завалами снега (ФОТО)

Местные жители предполагают, что военный мемориал закидали снегом местные дворники.

В Соломенном военный мемориал утопает под снежным завалом. Местные жители полагают, что дворники забрасывают стелу снегом.

"Обращаюсь к дворникам, убирающим мемориал. Зачем вы кидаете снег на обелиск? Неужели в округе нет территорий для этого?", - пишет читательница паблика "ТОС СОЛОМЕННОЕ".

Также внимание местной жительницы привлек фрагмент конструкции, торчащей из сугроба рядом с мемориалом. Люди предполагают, что это сломанная гирлянда.

"Что за инсталляция в сугробе и кто ответит за порчу?", - возмущается местная жительница.

В декабре сообщалось, что подрядчик обновил облицовочную плитку на мемориале Великой Отечественной войны в Соломенном.