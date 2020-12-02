В Петрозаводске военный мемориал в Соломенном приведен в порядок

Подрядчик обновил облицовочную плитку на мемориале Великой Отечественной войны в Соломенном.

Работники компании "Караван" заменили старую облицовочную плитку на мемориале "Братская могила советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны" на Петрозаводском шоссе. Парапет памятника обновили в рамках дополнительных работ на объекте. Об этом сообщает пресс-центр мэрии карельской столицы.

Осенью подрядчик благоустроил территорию. На месте выравняли основание главной площадки, замостили её и лестницу бетонной брусчаткой, установили бордюры, информационный стенд, скамейки и урны. Территорию расчистили от мелкой растительности, предварительно с неё удалили аварийные деревья и выкорчевали пни. Кроме того, подрядчик очистил сам обелиск, а венок был им покрашен.

Работы на объекте выполнены в полном объёме, заключили в мэрии.

Ранее сообщалось, что странная подсветка появилась у стелы воинской славы в Петрозаводске.