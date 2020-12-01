Странная подсветка появилась у стелы воинской славы в Петрозаводске (ФОТО)

Территорию у стелы "Город воинской славы", которую петрозаводчане называли опасной из-за темноты, немного подсветили.

У торжественно открытого два месяца назад памятника включили подсветку. У самой стелы воинской славы зажгли фонари, а центральную дорожку подсветили на уровне земли встроенными в поребрики лампами.

"Несмотря на это, площадка вокруг стелы и аллея выглядят в темноте довольно мрачно, свет тускловат, хоть и позволяет ходить, не спотыкаясь в полной тьме. Для сравнения, сквер Сенькина, в котором тоже недавно закончили ремонт и обновили освещение, выглядит куда светлей и жизнерадостней", – делится своими наблюдениями фотограф "Столицы на Онего" Николай Смирнов.

Ранее петрозаводчане назвали территорию у стелы воинской славы опасной из-за темноты.

Напомним, торжественное открытие стелы воинской славы состоялось в Петрозаводске 30 сентября. Стоимость контракта установки стелы оценивается почти в 83 миллиона рублей.

Затем на барельефах были обнаружены ошибки. Выяснилось, что в надписях отсутствуют необходимые знаки препинания.

А еще спустя некоторое время вандалы воспользовались темнотой и отломали фрагмент барельефа у стелы.