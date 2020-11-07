Вандалы испортили барельеф у стелы "Город воинской славы" в Петрозаводске (ФОТО)

Неизвестные вандалы повредили барельеф, установленный рядом со стелой "Город воинской славы" в столице Карелии.

Недавно открытый барельеф в центре столицы Карелии поврежден вандалами. Об этом сообщает издание "Республика".

Неизвестные люди отломали фрагмент памятника. Это обнаружил горожанин, после чего обратился в единую дежурно-диспетчерскую службу Петрозаводска.

Напомним, торжественное открытие стелы воинской славы состоялось в Петрозаводске 30 сентября.

"Конечно, это знаменательно. И это теперь на века. Навсегда", - заявлял на открытии объекта глава региона Артур Парфенчиков.

Затем на барельефах были обнаружены ошибки. Выяснилось, что в надписях отсуствуют необходимые знаки препинания.