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Вандалы испортили барельеф у стелы "Город воинской славы" в Петрозаводске (ФОТО)

Новости. Происшествия
10:50, 08 Ноября 2020
фото: Лиля Кончакова / ИА "Республика"
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Неизвестные вандалы повредили барельеф, установленный рядом со стелой "Город воинской славы" в столице Карелии.

Недавно открытый барельеф в центре столицы Карелии поврежден вандалами. Об этом сообщает издание "Республика".

Неизвестные люди отломали фрагмент памятника. Это обнаружил горожанин, после чего обратился в единую дежурно-диспетчерскую службу Петрозаводска.

Напомним, торжественное открытие стелы воинской славы состоялось в Петрозаводске 30 сентября. 

"Конечно, это знаменательно. И это теперь на века. Навсегда", - заявлял на открытии объекта глава региона Артур Парфенчиков.

Затем на барельефах были обнаружены ошибки. Выяснилось, что в надписях отсуствуют необходимые знаки препинания. 

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Комментарии

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протестанутый
2020-11-08 11:27:09
Стопроцентно навальнята, к гадалке не ходи.
gaudealis
2020-11-08 11:26:04
Это Байден. Уже начал гадить — мочиться в российских подъездах и ломать памятники
кир
2020-11-08 11:14:54
Большевики знали как надо обращаться с врагами. Либералы - нет. :)
Os
2020-11-08 11:07:42
Это было ясно с самого начала, что выступающие части поломают. Стела не на виду находится. Надо туда пост ставить полицейский.
Гость
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