Торжественное открытие стелы воинской славы состоялось в Петрозаводске

В день освобождения Карелии от фашистских захватчиков и в год 75-летия Победы в столице республики состоялось торжественное открытие стелы города воинской славы.

Стела "Город воинской славы" открыта в среду, 30 сентября, в карельской столице. На мероприятии присутствовали ветераны, представители органов власти и горожане. Церемония завершилась возложением цветов к монументу.

"Конечно, это знаменательно. И это теперь на века. Навсегда. Место выбрано очень правильно, очень органично. И давайте не забывать, что здесь у нас проходят и торжественные построения, военные парады. Мы здесь проводим "Бессмертный полк". И, конечно, очень важно, что с правого фланга здесь сегодня будет находиться эта стела, эта святыня, которая действительно по праву определена в городе воинской славы Петрозаводск", - заявил глава Карелии Артур Парфенчиков на открытии монумента.

"Это достойнейшее признание заслуг жителей города за многовековую историю по охране рубежей нашей великой родины. Более трех веков Петрозаводск является форпостом России на Северо-Западе. Сегодня уже говорили о том, что много оружия, изготовленного здесь, участвовало в победоносных сражениях и во многих победоносных войнах, проводимых российским государством. И это говорит о том, что здесь жили и живут очень умелые, очень достойные своего отечества люди, которые всегда готовы встать на его защиту", - сказал заместитель секретаря Совета безопасности России Сергей Вахруков.

В апреле 2015 года президент России Владимир Путин присвоил Петрозаводску звание города воинской славы. Установка аналогичных монументов является традиционной для городов, получивших подобное звание.

Памятная стела "Город воинской славы" - гранитная колонна высотой 11,8 метров с двуглавым бронзовым орлом - возвышается вблизи площади Кирова. На лицевой стороне пьедестала в бронзовом картуше размещён текст Указа Президента России о присвоении Петрозаводску почётного звания "Город воинской славы", на обратной стороне - герб Петрозаводска. Рядом, на гранитных стенах, установлены тематические бронзовые барельефы, отображающие сюжеты из истории воинской славы города: от Петра Первого до освобождения Петрозаводска. Эскизный проект монумента создан архитектором Александром Савельевым.