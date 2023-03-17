Управляющие компании по-прежнему не справляются с гололедицей в Петрозаводске

Сотрудники муниципальной «Службы заказчика» за неделю проверили содержание 248 многоквартирных домов и нашли 159 нарушений.

Администрация Петрозаводска напоминает управляющим организациям о необходимости оперативной уборки снега и подсыпки пешеходных дорожек и проездов во дворах. За прошлую неделю сотрудники МКУ «Служба заказчика» проверили содержание 248 многоквартирных домов. По итогам обследования специалисты выявили 159 нарушений.



Подавляющая их часть, сообщили в мэрии, касается содержания дворов. Это отсутствие борьбы с гололедицей, скопление снега и наледи на крышах. Некоторые нарушения связаны с содержанием общего имущества – уборкой мусора в подъездах, ремонта окон, входных дверей, содержания мусопроводов, систем электроснабжения.



В адрес управляющих организаций направлены уведомления о необходимости вовремя устранить замечания. Если ситуация не будет исправлена, информацию передадут в государственный комитет республики по жилищному надзору для штрафных санкций.



За прошлую неделю управляющие организации устранили 55 таких нарушений. Не предоставили информацию или не приняли необходимые меры ООО «Карельская лифтовая компания», ООО «КЭСКО», ООО «Карелия», ООО «Партнер», ООО «Район», ООО «Вектор Чистоты», ООО «ПК Выбор», ООО «Сампо», ООО «УК Территория», ООО «Профессионал», ООО «УК Десятый регион».



Сообщить о ненадлежащем качестве уборки дворов и содержании внутридомовой инфраструктуры горожане могут в единую дежурно-диспетчерскую службу по круглосуточному телефону – 051, в управление жилищного контроля администрации по телефону: 8 (814-2) 70-61-21, а также в личные сообщения в группе Госкомитета.