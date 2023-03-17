Реклама

Показываем, как идет строительство нового района Петрозаводска на первой береговой линии Онежского озера (ВИДЕО)
17.03.2023 16:30
Синоптики предупредили, что Карелии рано прощаться с зимой
Сегодня 06:40
Специалист рассказал, что ждет американскую валюту в ближайший месяц
19.03.2023 20:30

Управляющие компании по-прежнему не справляются с гололедицей в Петрозаводске

Новости. Погода
14:07, 20 Марта 2023
фото: © «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск»

Новости партнеров

Сотрудники муниципальной «Службы заказчика» за неделю проверили содержание 248 многоквартирных домов и нашли 159 нарушений.

Администрация Петрозаводска напоминает управляющим организациям о необходимости оперативной уборки снега и подсыпки пешеходных дорожек и проездов во дворах. За прошлую неделю сотрудники МКУ «Служба заказчика» проверили содержание 248 многоквартирных домов. По итогам обследования специалисты выявили 159 нарушений.

Подавляющая их часть, сообщили в мэрии, касается содержания дворов. Это отсутствие борьбы с гололедицей, скопление снега и наледи на крышах. Некоторые нарушения связаны с содержанием общего имущества – уборкой мусора в подъездах, ремонта окон, входных дверей, содержания мусопроводов, систем электроснабжения.

В адрес управляющих организаций направлены уведомления о необходимости вовремя устранить замечания. Если ситуация не будет исправлена, информацию передадут в государственный комитет республики по жилищному надзору для штрафных санкций.

За прошлую неделю управляющие организации устранили 55 таких нарушений. Не предоставили информацию или не приняли необходимые меры ООО «Карельская лифтовая компания», ООО «КЭСКО», ООО «Карелия», ООО «Партнер», ООО «Район», ООО «Вектор Чистоты», ООО «ПК Выбор», ООО «Сампо», ООО «УК Территория», ООО «Профессионал», ООО «УК Десятый регион».

Сообщить о ненадлежащем качестве уборки дворов и содержании внутридомовой инфраструктуры горожане могут в единую дежурно-диспетчерскую службу по круглосуточному телефону – 051, в управление жилищного контроля администрации по телефону: 8 (814-2) 70-61-21, а также в личные сообщения в группе Госкомитета.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
16.03.2023, 13:48
Опознано тело молодого человека, найденное в лесу в Петрозаводске
14.03.2023, 13:04
Рост цен на продукты в Финляндии бьет рекорды
14.03.2023, 16:14
Артур Парфенчиков заявил, что в Петрозаводске будут сносить 5-этажные «хрущевки»
16.03.2023, 09:00
РЖД сократила время предварительной продажи билетов на ряд поездов до 45 суток
19.03.2023, 00:10
Названы 7 продуктов, которые нужно жестко ограничить в своем рационе после 40 лет
16.03.2023, 22:00
Новая валюта неожиданно ворвалась в тройку самых востребованных в России для наличных сбережений

Аналитика

17.03.2023 14:30
Тема недели
Минус министр?
Министр сельского и рыбного хозяйства Карелии Владимир Лабинов, обвиняемый в получении взятки в сумме 10 млн рублей, заключен под стражу до 14 мая.
Сортавала склоняется
16.03.2023 11:00
Андрей Нелидов: «Начинаю жизнь заново в Норильске»
15.03.2023 12:12
Помогаем каждому: в Карелии семьи участников СВО получают господдержку
14.03.2023 12:17
Северному оленю все равно, кто сохраняет его среду
13.03.2023 14:56
Дорогие дети, отдыхайте
13.03.2023 10:14
Опасные граффити
09.03.2023 15:32
Вся аналитика

Чтиво

14.03.2023 14:42
Ушли быть блогерами
Стать учителем года и уйти в онлайн
Как 10 лет отработать в школе, а потом уйти в блогеры и зарабатывать в 4 раза больше?
«Природа – храм моей души»
13.03.2023 00:47
«Если животное не съест микропластик в лесу, мне будет легче»
27.02.2023 14:49
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске впервые за три года прошли крещенские купания
19.01.2023 09:44
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.