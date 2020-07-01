890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Бесплатные гаджеты сегодня раздают в Карелии! Повезти может и тебе! 1
01.07.2020 19:09
На севере Карелии дерево рухнуло на школу (ФОТО) 2
01.07.2020 21:31
Кратковременные дожди ожидаются в четверг в Карелии
01.07.2020 17:00
Артур Мяки возвращается в Карелию? 3
Сегодня 06:40

Управляющий фирмы в Карелии попался на коммерческом подкупе

Новости. Криминал
10:39, 02 Июля 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Сергей Карпов, архив
Загрузка...

Прокурор Сегежского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о коммерческом подкупе.

По версии следствия, управляющий фирмы передал главному инженеру ООО "Сегежская упаковка", являющемуся членом закупочной комиссии, 100 тысяч рублей как первую часть из ранее оговоренной общей суммы незаконного денежного вознаграждения в размере более 1 млн рублей за содействия в заключении договора на выполнение работ по проведению капитального ремонта кровли.

Обвиняемый был задержан.

Уголовное дело направлено в Сегежский городской суд.

Ранее водителю грузовика грозит срок за попытку подкупить автоинспекторов в Карелии.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
01.07.2020, 17:19
Многодетная семья из Медвежьегорского района получила автомобиль
28.06.2020, 10:14
Житель Карелии достал из озера труп, положил на пляж и уехал
26.06.2020, 08:51
Число зараженных COVID-19 в Карелии за сутки увеличилось на 44
25.06.2020, 15:48
Финляндия откроет границу с Россией в последнюю очередь
28.06.2020, 15:26
Из-за нехватки сезонных иностранных рабочих часть клубники в Финляндии может остаться несобранной
29.06.2020, 17:15
МЧС предупреждает о надвигающейся на Карелию непогоде

Чтиво

30.06.2020 15:37
Без политики
От идеи до прибыли.  Как получить пошаговую "инструкцию" по развитию бизнеса в Карелии?
Разработка бизнес-планов по открытию, расширению или модернизации производства, проведение аудитов, сертификация продукции, исследование рынков сбыта и разработка маркетинговой стратегии – эти и другие услуги предлагает производственным компаниям Региональный центр инжиниринга Корпорации развития Республики Карелия.
"Клиники на Чайкиной": анализ на коронавирус COVID-19
25.06.2020 15:39
Алексей Рогозин. Энергетик и поисковик
22.06.2020 11:28
архив чтиво

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»