Управляющий фирмы в Карелии попался на коммерческом подкупе

Прокурор Сегежского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о коммерческом подкупе.

По версии следствия, управляющий фирмы передал главному инженеру ООО "Сегежская упаковка", являющемуся членом закупочной комиссии, 100 тысяч рублей как первую часть из ранее оговоренной общей суммы незаконного денежного вознаграждения в размере более 1 млн рублей за содействия в заключении договора на выполнение работ по проведению капитального ремонта кровли.

Обвиняемый был задержан.

Уголовное дело направлено в Сегежский городской суд.

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