Водителю грузовика грозит срок за попытку подкупить автоинспекторов в Карелии

В Кемском районе перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в покушении на дачу взятки инспектору ГИБДД, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в марте 2020 года водитель грузовика совершил правонарушение на автомобильной трассе "Кола" в Кемском районе, которое выявил автоинспектор.



В ходе проверки документов было установлено, что водитель лишен права управления транспортными средствами, после чего он был приглашен в патрульный автомобиль для составления административных материалов.



Нарушитель предложил инспекторам взятку в сумме 4 тысяч рублей за сокрытие факта административного правонарушения.



Сотрудники полиции от получения взятки отказались, а обвиняемый был задержан.

По уголовному делу утверждено обвинительное заключение и оно будет рассмотрено судом.



Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 1 года.

Ранее сообщалось, что пьяный петербуржец пытался подкупить сотрудника ГИБДД Карелии в новогоднюю ночь.