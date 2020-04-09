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Водителю грузовика грозит срок за попытку подкупить автоинспекторов в Карелии

Новости. Криминал
13:34, 10 Апреля 2020
фото: © Дмитрий Рогулин/ТАСС
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В Кемском районе перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в покушении на дачу взятки инспектору ГИБДД, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в марте 2020 года водитель грузовика совершил правонарушение на автомобильной трассе "Кола" в Кемском районе, которое выявил автоинспектор.

В ходе проверки документов было установлено, что водитель лишен права управления транспортными средствами, после чего он был приглашен в патрульный автомобиль для составления административных материалов.

Нарушитель предложил инспекторам взятку в сумме 4 тысяч рублей за сокрытие факта административного правонарушения.

Сотрудники полиции от получения взятки отказались, а обвиняемый был задержан.

По уголовному делу утверждено обвинительное заключение и оно будет рассмотрено судом.

Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 1 года.

Ранее сообщалось, что пьяный петербуржец пытался подкупить сотрудника ГИБДД Карелии в новогоднюю ночь.

 

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Комментарии

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кир
2020-04-10 14:36:52
Не надо ходить в их служебный автомобиль. Дело с деньгами очень опасно. Денег им не давать никогда. Они тоже плоть от плоти белого и пушистого народа.
Гость
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