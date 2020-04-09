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Пьяный петербуржец пытался подкупить сотрудника ГИБДД Карелии в новогоднюю ночь

Новости. Криминал
09:27, 10 Апреля 2020
фото: © Антон Новодережкин/ТАСС
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Житель Санкт-Петербурга обвиняется в даче взятки сотруднику ГИБДД, сообщили в прокуратуре Карелии.

По версии следствия, мужчина после употребления спиртного в новогоднюю ночь решил прокатиться на автомобиле по улицам Кеми, но вскоре был остановлен сотрудниками ГИБДД.

При этом у водителя отсутствовали документы на право управления транспортным средством.

Пытаясь избежать ответственности за содеянное, в помещении отдела внутренних дел нарушитель передал должностному лицу взятку в размере трех тысяч рублей. После чего мужчину задержали.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Ранее сообщалось, что пьяный водитель в Петрозаводске пытался откупиться от сотрудников ГИБДД пятью тысячами рублей.

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