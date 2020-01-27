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Пьяный водитель в Петрозаводске пытался откупиться от сотрудников ГИБДД пятью тысячами рублей

Новости. Криминал
13:03, 28 Января 2020
фото: © Антон Новодережкин/ТАСС
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Водитель-нарушитель, предложивший сотрудникам ГИБДД Петрозаводска взятку 5 тысяч рублей, стал фигурантом уголовного дела, сообщили в МВД Карелии.

В минувшую субботу, 18 января, ранним утром в одном из микрорайонов Петрозаводска сотрудники отдельного батальона ДПС остановили автомобиль, водитель которого двигался с нарушением правил дорожного движения. В ходе проверки полицейские выяснили, что 52-летний мужчина сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

При оформлении документов петрозаводчанин неоднократно предлагал сотрудникам полиции "решить проблему на месте".

Несмотря на предупреждение о том, что дача взятки является уголовно наказуемым деянием, мужчина не оставлял попыток уйти от административной ответственности. В какой-то момент он достал из портмоне 5 тысяч рублей и положил их на подлокотник. Патрульными на место была вызвана следственно-оперативная группа.

В настоящее время в отношении водителя за управление транспортным средством в состоянии опьянения составлен административный протокол за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, ему инкриминируется дача взятки.

Максимальная санкция по части 1 статьи 291.2 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до одного года.

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Комментарии

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кир
2020-01-28 13:19:02
Это не деньги. И это не деньги. А это деньги. (СВ. Спальный вагон, фильм). Интересно мнение читателей. С какой суммы взятки невозможно отказаться нашему человеку?
Горожанин
2020-01-28 13:46:42
кир, средний размер взятки по стране в 2018г. был в СМИ назван. и составлял 600 тыс. Вот и считай ...
кир
2020-01-28 14:02:50
Горожанин, спасибо. Мы учимся друг у друга на этом форуме. Кто способен.
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