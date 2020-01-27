Пьяный водитель в Петрозаводске пытался откупиться от сотрудников ГИБДД пятью тысячами рублей

Водитель-нарушитель, предложивший сотрудникам ГИБДД Петрозаводска взятку 5 тысяч рублей, стал фигурантом уголовного дела, сообщили в МВД Карелии.

В минувшую субботу, 18 января, ранним утром в одном из микрорайонов Петрозаводска сотрудники отдельного батальона ДПС остановили автомобиль, водитель которого двигался с нарушением правил дорожного движения. В ходе проверки полицейские выяснили, что 52-летний мужчина сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

При оформлении документов петрозаводчанин неоднократно предлагал сотрудникам полиции "решить проблему на месте".

Несмотря на предупреждение о том, что дача взятки является уголовно наказуемым деянием, мужчина не оставлял попыток уйти от административной ответственности. В какой-то момент он достал из портмоне 5 тысяч рублей и положил их на подлокотник. Патрульными на место была вызвана следственно-оперативная группа.

В настоящее время в отношении водителя за управление транспортным средством в состоянии опьянения составлен административный протокол за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, ему инкриминируется дача взятки.

Максимальная санкция по части 1 статьи 291.2 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до одного года.