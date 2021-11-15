Упрдор «Кола» предупреждает водителей о сложной обстановке на дорогах из-за снегопадов

Из-за снегопадов на работы по зимнему содержанию федеральных автодорог в Карелии выведена дополнительная техника сообщили в Упрдор «Кола».

В минувшие сутки более 130 специализированных машин работали на территории Карелии, 50 - в Мурманской области, в общей сложности распределено более двух с половиной тысяч тонн противогололедных материалов.

Вместе с тем, Управление призывает водителей к внимательности и осторожности на дорогах в непогоду. Согласно долгосрочному прогнозу, Северо-Западная часть России (в том числе Карелия и Мурманская область) на несколько дней оказалась в зоне влиянии циклонического вихря, из-за чего на территории обоих регионов в этот период возможны сильные снегопады и резкие перепады температур.

Поэтому водителям следует обратить внимание на техническое состояние автомобиля, проверить работу светового оборудования, стеклоочистителей, электропроводки, заряд аккумулятора. Во время движения следует строго соблюдать Правила дорожного движения и требования дорожных знаков. Необходимо воздержаться от резких маневров и строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

По вопросам, связанным с содержанием федеральных автодорог, следует обращаться в круглосуточные территориальные центры: в Карелии +7(8142)444477, в Мурманской области +7(8152)567887 (доб. 208).