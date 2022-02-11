Упрдор «Кола» предупреждает водителей о сложной ситуации на дорогах Карелии из-за непогоды

Дорожники приводят спецтехнику в повышенную готовность из-за надвигающегося снегопада.

По данным метеорологов с ночи 17 февраля, начиная с юго-западных районов Карелии, утром и днем - по западным и северным районам республики – местами ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега, на севере снега. Вероятность сильных осадков сохранится также ночью и в первой половине дня 18 февраля, напомнили в Управдор «Кола».

Под действие неблагоприятных метеорологических явлений может попасть практически вся территория Карелии. В связи с этим в Управлении водителям предлагают по возможности воздержаться от поездок.

«В случае, если поездку отменить нельзя, следует быть предельно внимательными на дороге, строго соблюдать требования Правил дорожного движения и дорожных знаков, заранее планировать время поездки и особенности маршрута движения», - говориться в сообщении Управдора.

Всем подрядным организациям, занимающимся вопросами содержания федеральных автодорог в регионе, Упрдор «Кола» дал указание находится в полной готовности к скорейшей ликвидации возможных последствий сильных снегопадов.

В Управлении напомнили, по вопросам, связанным с содержанием федеральных дорог на территории Карелии, можно обращаться по круглосуточному телефону Территориального ситуационного центра +7(8142)444477.

Ранее о приближении непогоды предупредили в МЧС Карелии.