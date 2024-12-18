Уроки танцев для пенсионерок устроили в Олонце

Женщины наполняются позитивом и укрепляют здоровье.

Каждую неделю в Центре общения в Олонце проводят уроки танцев для женщин. Судя по фото, занятия заинтересовали женщин пенсионного возраста. Они полны позитива и энергии. Кадрами поделились в паблике Олонец Live | Новости района.

Уроки проводят под руководством Анны Чириковой, представителя Муниципального добровольческого центра в Олонце. По словам очевидцев, во время занятия зал наполняется позитивом. Участники активно готовятся к Новому году.

«Огромное спасибо Анне за отзывчивость и участие, вы делаете потрясающее дело — дарите радость, эмоции и позитив», — написали авторы поста.

Ранее писали о том, что в Мурманске прошел фестиваль современных танцев, в котором приняли участие ребята из Карелии.