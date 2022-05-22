890x80
Реклама
Отремонтированная за миллион рублей лестница в центре Петрозаводска начала разрушаться (ФОТО)
Сегодня 07:16
Обновленный фасад дома в центре Петрозаводска изуродовали ради безопасности
Сегодня 10:39
Глава Карелии рассказал о 15-м погибшем на Украине военнослужащем
Сегодня 10:15
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: КАРЕЛИЯ ПОД ВОДОЙ, БЕСПЛАТНЫЕ АВТОБУСЫ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ И СООБЩЕНИЯ О МИНИРОВАНИИ ЗДАНИЙ
22.05.2022 19:00
Автомобиль в Карелии протаранил забор - двое пострадавших
22.05.2022 15:34

Уроки выживания: «Нужно постоянно следить за уровнем своей батарейки»

Новости. Общество
13:49, 23 Мая 2022
фото: © shutterstock / Stock-Asso

Новости партнеров

Коуч из Карелии Ирина Мушкатина рассказала, как жить, когда кажется, что все вокруг рушится.

В рубрике «Уроки выживания» мы делимся советами экспертов, как пройти через кризис и пережить нынешние непростые времена.

Наш гость на этой неделе Ирина Мушкатина - коуч международной ассоциации PCC ICF и бизнес-тренер. Поговорили со специалистом и узнали, можно ли найти баланс в жизни, когда неизвестно, что будет завтра.

- За последние три года не найдется человека, который бы ни сказал, что не почувствовал, что его уровень энергии изменился. У нас стала быстрее разряжаться батарейка. Это как в телефоне, когда он ищет станцию. Люди покупают энергию. Энергия сейчас - это самая дорогая валюта. У тебя может быть миллион прекрасных идей, но нет энергии, чтобы их реализовать.

По мнению Ирины Мушкатиной, одним из способов пополнения жизненных сил является дружба.

- Дружба – это колоссальный ресурс. У нас у многих в этом месте большая дыра. Мы гоняемся за любовью, но не ценим дружбу. Те люди, которые не уехали сейчас из страны, признаются, что не сделали этого именно из-за окружения, из-за близких друзей. Как и в пандемию, мы видим, что разваливаются отношения, которые не являются поддерживающими. Поэтому еще один способ восполнять свой уровень энергии – иметь окружение, с которым ты говоришь на одном языке, которое поддерживает тебя, делает сильнее. И это опять про зону контроля. Я не могу контролировать других людей, но я могу выбирать, с кем общаться.

Советы эксперта мы собрали в нашей рубрике «Уроки выживания». Читайте здесь

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.05.2022, 00:10
Босоножки китайского бренда расплавилась на ногах девушки
17.05.2022, 09:50
Город в Приладожье Карелии стал самым дорогим из популярных направлений для отдыха летом
20.05.2022, 12:04
Две школы в Петрозаводске «заминировали» во время проведения экзамена
20.05.2022, 09:13
Еще один житель Карелии погиб во время спецоперации на Украине
17.05.2022, 16:27
На подъезде к Петрозаводску изменится схема движения
19.05.2022, 15:09
Глава Петрозаводска назвал возможные сроки окончания отопительного сезона в городе

Аналитика

20.05.2022 08:58
Обществоведение
Главный акцент в обучении — практическая подготовка студентов к будущей профессиональной деятельности
Северный институт (филиал) Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России) объявляет о начале приемной кампании.
«Никто не закрылся. Все работают»
19.05.2022 19:37
Тернистый путь к красивому водопаду
19.05.2022 11:09
Боднарчук продолжил судебную схватку с властью Карелии
16.05.2022 16:18
Что ждет торговые центры и кинотеатры под прессом санкций
13.05.2022 14:07
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 12:01
Уроки выживания
«Нужно постоянно следить за уровнем своей батарейки»
Как жить, когда кажется, что все вокруг рушится. 
Такой не железный «Железный человек»
18.05.2022 12:00
«Как раньше уже не будет»
05.05.2022 13:00
архив чтиво

Медиа

Первый в Карелии Ironmen, спортсмен и политик Тимур Зорняков в гостях у «Кофе со сливками»
18.05.2022 13:23
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.