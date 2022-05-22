Уроки выживания: «Нужно постоянно следить за уровнем своей батарейки»

Коуч из Карелии Ирина Мушкатина рассказала, как жить, когда кажется, что все вокруг рушится.

В рубрике «Уроки выживания» мы делимся советами экспертов, как пройти через кризис и пережить нынешние непростые времена.

Наш гость на этой неделе Ирина Мушкатина - коуч международной ассоциации PCC ICF и бизнес-тренер. Поговорили со специалистом и узнали, можно ли найти баланс в жизни, когда неизвестно, что будет завтра.

- За последние три года не найдется человека, который бы ни сказал, что не почувствовал, что его уровень энергии изменился. У нас стала быстрее разряжаться батарейка. Это как в телефоне, когда он ищет станцию. Люди покупают энергию. Энергия сейчас - это самая дорогая валюта. У тебя может быть миллион прекрасных идей, но нет энергии, чтобы их реализовать.

По мнению Ирины Мушкатиной, одним из способов пополнения жизненных сил является дружба.

- Дружба – это колоссальный ресурс. У нас у многих в этом месте большая дыра. Мы гоняемся за любовью, но не ценим дружбу. Те люди, которые не уехали сейчас из страны, признаются, что не сделали этого именно из-за окружения, из-за близких друзей. Как и в пандемию, мы видим, что разваливаются отношения, которые не являются поддерживающими. Поэтому еще один способ восполнять свой уровень энергии – иметь окружение, с которым ты говоришь на одном языке, которое поддерживает тебя, делает сильнее. И это опять про зону контроля. Я не могу контролировать других людей, но я могу выбирать, с кем общаться.

Советы эксперта мы собрали в нашей рубрике «Уроки выживания». Читайте здесь.