11:00, 13 Июля 2019
Уровень бедности населения Карелии оказался одним из самых кричащих на всем Северо-Западе страны
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Составители рейтинга доходов населения россиян поставили Карелию на 48-е место.
В начале нынешней недели российское информационное агентство РИА Новости обнародовало рейтинг регионов страны по уровню доходов населения.
С учетом всех перечисленных условий Карелии эксперты отдали 48-е место среди 85 субъектов федерации. Иными словами, на фоне всей страны население республики живет "средне" – не слишком богато, как население Ямало-Ненецкого автономного округа, который возглавил рейтинг, но и не слишком бедно, как жители Тывы, оказавшиеся в конце списка. Однако если сравнивать ситуацию в Карелии с соседними регионами, то сравнение это получится не в пользу нашей республики.
Подробности читайте далее.
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