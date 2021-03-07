Уровень смертности от COVID-19 в Карелии вырос за сутки вместе с числом заболевших

Показатель смертности от коронавируса в Карелии за минувшие сутки вырос до 53,3 случая на 100 тыс. населения.

Днем ранее эта цифра была меньше - 52,9.

Такая статистика приведена в сводной таблице данных о заболеваемости, опубликованной на странице главы Минздрава Карелии Михаила Охлопкова Вконтакте.

Уровень смертности в Карелии остается ниже чем, в среднем, по России - 60,7 случая на 100 тыс. населения.

За сутки коронавирусом в Карелии заболели 106 человек, что на 6 человек больше, чем днем ранее. Вместе с тем, сократилось количество больных в тяжелом состоянии - с 66 до 63 человек.