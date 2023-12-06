Реклама

В высотном доме «Онегин» остались последние трехкомнатные квартиры
06.12.2023 16:22
Еще один уроженец Карелии погиб на СВО
07.12.2023 18:40

Уровень смертности в Карелии вдвое превышает рождаемость

Новости. Общество
09:28, 08 Декабря 2023
фото: © Фото из архива: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Новости партнеров

Карелиястат отчитался о численности населения с начала этого года.

В республике зарегистрировано 3 231 родившихся, что на 91 младенца меньше, чем в соответствующем периоде 2022 года, говорится в сообщении Карелиястата. Уровень рождаемости в расчете на 1 000 населения снизился на 2,4%  и составил 8,2 человека.

За девять месяцев года число умерших уменьшилось на 1 004 человека и составило 6 443. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года уровень смертности (на 1000 населения) уменьшился на 12,8% и составил 16,4 умерших.

В целом за январь-сентябрь естественная убыль населения составила 3 212 человек, а в январе-сентябре 2022 года - 4 125 жителей Карелии. С начала года число умерших превысило число родившихся в два раза.

За девять месяцев в республике официально зарегистрировали отношения 3 113 пар, развелись 2 015 (в январе-сентябре 2022 года – 3 376 и 2 084 соответственно).

На 100 заключенных браков пришлось 65 разводов, против 62 в соответствующем периоде 2022 года.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
06.12.2023, 20:30
Виноделы предложили россиянам вновь начать сдавать бутылки
01.12.2023, 10:18
Небольшой город в Карелии стал вторым по популярности направлением для отдыха в России
03.12.2023, 20:30
Эксперты рассказали, стоит ли прогревать двигатель авто перед поездкой
06.12.2023, 14:22
Фотография крадущей солнце старухи восхитила жителей Карелии
07.12.2023, 12:21
Искореженные в страшной аварии машины полностью перекрыли федеральную трассу в Карелии
02.12.2023, 15:25
На Карелию надвигаются первые настоящие морозы до -28℃

Чтиво

16.11.2023 09:08
Без политики
«Карелия Палп»: заинтересовывать профессией можно еще до школы
По данным Минпромторга РФ, дефицит кадров в лесопромышленном комплексе составляет порядка 12 тысяч человек.
«Мы не сидели, не плакали и не ждали смерти. Мы проживали свою жизнь»
03.11.2023 10:34
Как петрозаводчанин проехал всю Россию и основал глэмпинг
30.10.2023 21:45
архив чтиво

Медиа

Народные гуляния в Карельской столице
09.11.2023 10:56
все фото и видео
© 2003—2023 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.