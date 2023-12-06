Уровень смертности в Карелии вдвое превышает рождаемость

Карелиястат отчитался о численности населения с начала этого года.

В республике зарегистрировано 3 231 родившихся, что на 91 младенца меньше, чем в соответствующем периоде 2022 года, говорится в сообщении Карелиястата. Уровень рождаемости в расчете на 1 000 населения снизился на 2,4% и составил 8,2 человека.

За девять месяцев года число умерших уменьшилось на 1 004 человека и составило 6 443. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года уровень смертности (на 1000 населения) уменьшился на 12,8% и составил 16,4 умерших.

В целом за январь-сентябрь естественная убыль населения составила 3 212 человек, а в январе-сентябре 2022 года - 4 125 жителей Карелии. С начала года число умерших превысило число родившихся в два раза.

За девять месяцев в республике официально зарегистрировали отношения 3 113 пар, развелись 2 015 (в январе-сентябре 2022 года – 3 376 и 2 084 соответственно).



На 100 заключенных браков пришлось 65 разводов, против 62 в соответствующем периоде 2022 года.