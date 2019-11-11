Уровень заболеваемости ОРВИ в Карелии превысил норму

За прошедшую неделю по Карелии зарегистрировано 4089 случаев заболеваний ОРВИ, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Карелии.

Уровень заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения незначительно выше эпидемического порога на 1,1%.

В Петрозаводске за 45-ю неделю зарегистрировано 2286 случаев заболевания ОРВИ, что ниже эпидемического порога на 29,5%.

За прошедшую неделю при обследовании больных ОРВИ выделены респираторные вирусы (вирус парагриппа, риновирусы).

В детских организованных коллективах в целом заболевания носят спорадический характер.