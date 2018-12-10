Уровень заболеваемости ОРВИ в Карелии превышен на 5,4%

За прошедшую неделю по республике зарегистрировано 5765 случаев заболевания ОРВИ, сообщили в Роспотребнадзоре Карелии.

В Петрозаводске за неделю зарегистрировано 3199 случаев заболевания ОРВИ, уровень заболеваемости ОРВИ превышен на 7,2%.

По республике в детских организованных коллективах в основном заболевания ОРВИ носят спорадический характер, однако из-за повышенной заболеваемости ОРВИ приостановлена деятельность 3–х классов в школах №8, 17, 13 в Петрозаводске , в детсаду "Журавлик" в поселке Куркиеки Лахденпохского района.

Управлением организован мониторинг за циркуляцией респираторных вирусов, уровнем заболеваемости, а также ходом иммунизации против гриппа.

При обследовании больных ОРВИ выделены респираторные вирусы риновирусы, аденовирусы), вирусов гриппа не выделено.