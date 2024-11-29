Уроженец юга Карелии погиб на СВО

В Лахденпохском районе похоронят бойца, ушедшего на СВО по контракту 2 месяца назад.

В ходе проведения спецоперации погиб уроженец Лахденпохского района Карелии Сергей Ромуль. Прощание с ним состоится в четверг, 5 декабря, сообщили в паблике администрации района.

«Сергей Ромуль вырос в Лахденпохье. Окончил 9 классов Лахденпохской средней школы и Лахденпохское профессиональное техническое училище № 9. Работал на разных лесозаготовительных предприятиях района, — написали в паблике. — 9 октября 2024 года Сергей по контракту отправился в зону С. О. Погиб 22 ноября 2024 года».

Прощание с Сергеем состоится 5 декабря с 10.00 часов в часовне святого великомученика Валентина на улице Набережная, 2а. В 11.30 пройдет отпевание, в 12.00 — траурный митинг.

Похороны бойца пройдут на кладбище Сосновый бор.