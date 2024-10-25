Уроженец севера Карелии погиб на спецоперации

Власти Кемского района сообщили о гибели бойца на СВО.

Власти Кемского района Карелии сообщили о гибели на спецоперации местного уроженца.

«С прискорбием сообщаем, что в зоне проведения специальной военной операции погиб Хлебнов Павел Алексеевич», — написали в паблике местной администрации, выразив соболезнованиям родным и близким военнослужащего.

Прощание с бойцом состоится 6 ноября в 13.30 в траурном зале на улице Шоссе 1 мая.