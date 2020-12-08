Уроженка Карелии Оксана Пушкина предложила коллегам в Госдуме расширить распространение закона об иностранных агентах

Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина предложила распространить закон об иностранных агентах на консерваторов.

"В последние 5-7 лет по России активно работают организации и сети консервативной идеологии. А закон применяется только к НКО либеральной идеологии. Консервативные фонды точно так же связаны с зарубежными центрами, как и либеральные", - пояснила Пушкина изданию РБК.



Депутат отметила, что в политике есть место для здорового консерватизма. Она привела слова президента Владимира Путина, который заявлял, что "здоровый консерватизм предполагает использование всего лучшего, нового, перспективного для обеспечения поступательного развития". Этот консерватизм, указывает Пушкина, отличается от того, который "западные сети через своих российских партнеров продвигают в Россию»: такая идеология имеет "глубоко архаичную, реакционную, антинаучную повестку дня", сочетающуюся с конспирологией, теориями ненависти и насилия.



Консерватизм, как и либерализм, придумал Запад, отмечает парламентарий, о чем говорил и глава государства. "Источниками консервативной повестки дня в США являются крайне правые круги, наиболее реакционная часть истеблишмента государства и его капитала", - пояснила Пушкина.



По ее мнению, консервативные сети США действуют так же, как и либеральные: они "распространяют свои ценности и американское влияние в мире через фонды и некоммерческие организации", включая своих российских партнеров.



По ее словам, так же, как либералы использовали понятие демократия для решения своих задач, консерваторы используют традиционные ценности. "«Как либералы в 1990-е внедрили искаженный либерализм в Россию, так в последние годы западные круги совместно с российскими эмиссарами ведут внедрение искаженного консерватизма", - добавила депутат.