Усадьба XIX века в Петрозаводске продана единственному участнику торгов

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Администрация Петрозаводска подтвердила продажу усадьбы XIX века, аукцион по реализации которой признан несостоявшимся.
Памятник культурного наследия Петрозаводска - усадьба XIX века – продана коммерческой фирме, несмотря на то, что торги были признаны несостоявшимися, сообщают "Вести Карелии".
Аукцион был признан несостоявшимся из-за того, что на торги заявился лишь один участник - ООО "Строительный трест №4". Тем не менее, администрация заключила с ним договор о продаже памятника.
Подробнее читайте в материале издания.
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