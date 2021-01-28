"Усердно работаем": Карелию обещают сделать "полноправной частью" Арктической зоны

Карелия намерена стать полноправной частью Арктической зоны России "не только в юридическом смысле", заявил министр экономического развития республики Олег Ермолаев.

"Наш регион относительно "новый" арктический субъект, который намерен укрепить свои позиции в Арктической зоне и стать ее полноправной частью не только в юридическом смысле. Над этим мы усердно работаем", - сказал министр, чьи слова цитирует пресс-служба министерства.

Как власти над этим работают, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".