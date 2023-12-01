Ушедший на СВО главврач перинатального центра стал человеком года в Карелии

Евгения Тучина выбрали человеком года в нашей республике.

Евгений Тучин стал человеком года республики Карелия — 2023, сообщил в социальной сети глава региона Артур Парфенчиков.



«Подписал указ о присвоении врачу-добровольцу почетного звания. Вот уже больше года на передовой наш доктор спасает жизни солдат», — отметил руководитель республики.



Также по традиции по итогам года отметили жителей республики, которые проявили себя в профессии, спорте, культуре и общественной деятельности. Среди них — учитель физики и математики Алексей Боккин, солист Музыкального театра Павел Назаров, старший участковый полиции Александр Чермянин.



В числе лауреатов года также участники СВО: Вадим Измайлов, Алексей Пряжников, а также врач Александр Романов.



Полный список лауреатов можно посмотреть в прикрепленном файле.