Ушедший с поста министра Ермолаев рассказал о планах на будущее

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В пятницу, 1 марта, министр строительства, ЖКХ и энергетики Карелии Олег Ермолаев работает в должности последний день.
"В дальнейшем планирую активно заняться новыми проектами. Благодарю за совместную работу коллектив министерства и всех, с кем мы взаимодействовали в сфере строительства, модернизации ЖКХ и энергетики", - приводятся слова министра в паблике ведомства в "ВКонтакте".
"Сегодня первый день весны - это время пробуждения, обновления, новых планов и надежд. Хотелось бы пожелать всем нам, жителям Карелии, прекрасного весеннего настроения, здоровья и благополучия, быть добрее и терпимее друг к другу, неравнодушными к развитию родного края", - добавил он.
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