Ушедший с поста министра Ермолаев рассказал о планах на будущее

В пятницу, 1 марта, министр строительства, ЖКХ и энергетики Карелии Олег Ермолаев работает в должности последний день.

"В дальнейшем планирую активно заняться новыми проектами. Благодарю за совместную работу коллектив министерства и всех, с кем мы взаимодействовали в сфере строительства, модернизации ЖКХ и энергетики", - приводятся слова министра в паблике ведомства в "ВКонтакте".

"Сегодня первый день весны - это время пробуждения, обновления, новых планов и надежд. Хотелось бы пожелать всем нам, жителям Карелии, прекрасного весеннего настроения, здоровья и благополучия, быть добрее и терпимее друг к другу, неравнодушными к развитию родного края", - добавил он.