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Новости. Общество
12:21, 01 Марта 2019
фото: Минстрой Карелии

Ушедший с поста министра Ермолаев рассказал о планах на будущее

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В пятницу, 1 марта, министр строительства, ЖКХ и энергетики Карелии Олег Ермолаев работает в должности последний день.

"В дальнейшем планирую активно заняться новыми проектами. Благодарю за совместную работу коллектив министерства и всех, с кем мы взаимодействовали в сфере строительства, модернизации ЖКХ и энергетики", - приводятся слова министра в паблике ведомства в "ВКонтакте".

"Сегодня первый день весны - это время пробуждения, обновления, новых планов и надежд. Хотелось бы пожелать всем нам, жителям Карелии, прекрасного весеннего настроения, здоровья и благополучия, быть добрее и терпимее друг к другу, неравнодушными к развитию родного края", - добавил он.

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Комментарии

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Сеня
2019-03-01 13:02:05
Какие проекты у человека всю жизнь проработавшего чинушей ? Ждём на какой должности и где вылезет этот безработный .
Гражданин
2019-03-01 12:44:00
Новые проекты ?
Да ну, просто решили двинуть мэра города и занять ее место.
Как же так, только работа началась, снег таять начал, ямы вскрылись. Скоро ямочный ремонт надо делать, а тут новый начальник.
Lana
2019-03-01 12:40:09
Очень жаль! Удачи Вам во всех начинаниях и пусть на пути Вам встречаются только хорошие люди, которые будут опорой в реализации планов и достижении целей! Жизнь продолжается!
Гость
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