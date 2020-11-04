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Ушел из жизни бывший главный архитектор Петрозаводска

Новости. Общество
14:02, 05 Ноября 2020
фото: © ИА "Республика"
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Бывший главный архитектор столицы Карелии, главный архитектор музея-заповедника "Кижи" Владислав Куспак умер сегодня в больнице.

Об этом "Столице на Онего" сообщила директор музея "Кижи" Елена Богданова. Владислав Куспак скончался после тяжелой и продолжительной болезни. Он проходил лечение в больнице.

Должность главного архитектора музея-аповедника "Кижи" он занимал с 2014 года. До этого, в течение двух лет, был главным архитектором столицы Карелии. А трудовая деятельность началась Владислава Куспака, выпускника Московского архитектурного института, начиналась в "Карелпроекте". Он разрабатывал проект вокзала в Сегеже, занимался реставрацией Губернаторского сада, зала Дворянского собрания в Петрозаводске, реконструировал здание Арбитражного суда, создавал интерьеры в новом здании Верховного суда Карелии, в Доме Кантеле, благоустраивал с коллегами территорию храма св. Великомученика Пантелеймона на Древлянке.  Вместе со своим отцом, заслуженным архитектором России Николаем Куспаком, реставрировал Сретенскую церковь в Соломенном.

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