Ушел из жизни добрый и мудрый врач, наставник, руководитель Офтальмологического центра Карелии Олег Лексунов

Коллектив Офтальмологического центра Карелии словно осиротел.

Олег Геннадьевич скончался 1 декабря на 61-ом году жизни в ковидном центре Карелии. Болезнь протекала стремительно, он сгорел как свеча — за три дня. При всем желании врачей и коллег, которые сделали все возможное и невозможное, спасти его не удалось. Страшный вирус оказался сильнее.

Коллектив Офтальмологического центра Карелии словно осиротел, не стало руководителя с большой буквы, к которому всегда можно было прийти с любой проблемой, и в горе, и в радости. Он умел слушать и помогать.

В память о своем руководителе коллектив Офтальмологического центра сказал теплые слова.

«Ощущение, что потеряли очень близкого человека. Мы почти 15 лет проработали в одном коллективе и стали как семья. Тем тяжелее ощущение потери. Я никогда не слышал, чтобы он повышал на людей голос. Всегда старался помочь. К нему шли и по рабочим делам, и по личным за помощью и советом. Он всегда что-нибудь придумывал, никого не оставлял без поддержки. С ним было надёжно. Ощущение огромной потери и какой-то вопиющей несправедливости», - сказал заведующий стационарным отделением – врач-офтальмолог Беседин Эдуард Вячеславович.

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Прощание с Олегом Геннадьевичем Лексуновым состоится 7 декабря с 11.00 до 12.00 в соборе Александра Невского по адресу: проспект Александра Невского, 32. Погребение пройдет на Сулажгорском кладбище.